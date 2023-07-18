Подольская в мини-шортах вышла на променад в Египте с подросшим сыном Преснякова: очаровательный блондин в кепке

Наталья Подольская и Владимир Пресняков с сыновьями. Фото: соцсети звезды

Певица устроила очередной отпуск. Испанские пейзажи звезда сменила на пустыню.

Наталья Подольская уже много лет выступает на сцене. Выпускница «Фабрики звезд» продолжает строить карьеру. Ее часто можно увидеть на премиях. В свой 41 год она делает все, чтобы оставаться в форме. Также артистка растит двоих сыновей: восьмилетнего Артемия и двухлетнего Ивана. Недавно она свозила их в Испанию, а теперь устроила еще один отпуск. 

На этот раз Подольская прилетела в Египет, где уж отдыхала два года назад. Она взяла с собой сестру-двойняшку. Они устроили вечерний променад. Певица в майке и шортиках подчеркнула свою точеную фигуру. Она вела за руку своего младшего сына, который был в кепочке. Образ Натальи украсила шляпа в ковбойском стиле. Оказалось, что это ее любимый аксессуар.

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Кадры с отдыха Наталья выложила в Сети. Поклонники отметили, что певица выглядит по-летнему свежо. Многие были очарованы Иваном, который привык к путешествиям. «Да, это красиво», «Очень милая», «Такие ноги длинные», «Ваня так вырос», «Вот это очаровательный блондин», «Шутки над сестрой особенно прекрасны», — стали писать подписчики.

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