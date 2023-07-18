Подольская в мини-шортах вышла на променад в Египте с подросшим сыном Преснякова: очаровательный блондин в кепке

Наталья Подольская уже много лет выступает на сцене. Выпускница «Фабрики звезд» продолжает строить карьеру. Ее часто можно увидеть на премиях. В свой 41 год она делает все, чтобы оставаться в форме. Также артистка растит двоих сыновей: восьмилетнего Артемия и двухлетнего Ивана. Недавно она свозила их в Испанию, а теперь устроила еще один отпуск.
На этот раз Подольская прилетела в Египет, где уж отдыхала два года назад. Она взяла с собой сестру-двойняшку. Они устроили вечерний променад. Певица в майке и шортиках подчеркнула свою точеную фигуру. Она вела за руку своего младшего сына, который был в кепочке. Образ Натальи украсила шляпа в ковбойском стиле. Оказалось, что это ее любимый аксессуар.
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Кадры с отдыха Наталья выложила в Сети. Поклонники отметили, что певица выглядит по-летнему свежо. Многие были очарованы Иваном, который привык к путешествиям. «Да, это красиво», «Очень милая», «Такие ноги длинные», «Ваня так вырос», «Вот это очаровательный блондин», «Шутки над сестрой особенно прекрасны», — стали писать подписчики.