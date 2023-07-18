Подольская в мини-шортах вышла на променад в Египте с подросшим сыном Преснякова: очаровательный блондин в кепке

На этот раз Подольская прилетела в Египет, где уж отдыхала два года назад. Она взяла с собой сестру-двойняшку. Они устроили вечерний променад. Певица в майке и шортиках подчеркнула свою точеную фигуру. Она вела за руку своего младшего сына, который был в кепочке. Образ Натальи украсила шляпа в ковбойском стиле. Оказалось, что это ее любимый аксессуар.

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