«Я не шутила!»: дочь Любови Успенской носит ее на руках — подняла маму на глазах у всех

Популярная исполнительница шансона Любовь Успенская с дочкой Татьяной Плаксиной, которая сейчас активно строит карьеру в шоу-бизнесе, отметились на фестивале «Белые ночи Санкт-Петербурга».
«Было приятно сюда приехать, погрузиться в атмосферу. Он для меня родной», - поделилась Любовь Успенская.
В Санкт-Петербург певица и ее наследница попали, что называется, с корабля на бал, - после отпуска.
«Мы только что из отпуска. Шикарно отдохнули. Была приватная вилла, можно было плавать, загорать. Получили отдых достойный, мы его заслужили. Год был тяжелый. Проект «Две звезды», новые песни, сотрудничество с Сережей Жуковым. Заканчиваем работу над Танечкиным альбомом», - поделилась Любовь Успенская.
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Дочь певицы Татьяна Плаксина ясно дала понять, что ее интересует карьера. Личную жизнь она отложила на потом.
«Для меня, в первую очередь, важна карьера. А потом, как Бог даст», - призналась Татьяна Плаксина.
«Я думаю, еще не родился тот мужчина», - начала было говорить за дочь Любовь Успенская.
«Нет, он родился, но еще не дошел, в пути», - уточнила Татьяна Плаксина.
В финале общения с прессой Татьяна Плаксина продемонстрировала, что она не только талантливая певица, но еще и очень крепкая физически девушка. Она запросто подняла на руки Любовь Успенскую.
«Я не шутила!» - подчеркнула Татьяна Плаксина.