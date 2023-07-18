«Я не шутила!»: дочь Любови Успенской носит ее на руках — подняла маму на глазах у всех

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Дочь певицы Татьяна Плаксина ясно дала понять, что ее интересует карьера. Личную жизнь она отложила на потом.

«Для меня, в первую очередь, важна карьера. А потом, как Бог даст», - призналась Татьяна Плаксина.

«Я думаю, еще не родился тот мужчина», - начала было говорить за дочь Любовь Успенская.

«Нет, он родился, но еще не дошел, в пути», - уточнила Татьяна Плаксина.

В финале общения с прессой Татьяна Плаксина продемонстрировала, что она не только талантливая певица, но еще и очень крепкая физически девушка. Она запросто подняла на руки Любовь Успенскую.