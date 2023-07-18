«Ванька ушел, Либерж плачет навзрыд, просто захлебывается»: Яббаров заснял рыдающую из-за Барзикова Кпадону на «Доме-2»

Судя по всему, Либерж Кпадону и спустя десятилетие продолжает оставаться неравнодушной к экс-бойфренду Ивану Барзикову. Не исключено, что, принимая решение о возвращении на на «Дом-2», Либерж Кпадону вынашивала некие планы о воссоединении с Барзиковым.
А как только тот покинул проект, впала в истерику. Илья Яббаров заснял рыдающую белугой Либерж Кпадону на телестройке. Она рыдала, кричала, вопила. Словом, вела себя очень эмоционально.
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Либерж Кпадону рыдает из-за Ивана Барзикова. Фото: соцсети
«Либерж по Ване плачет, ребята. Ваня ушел, Либерж навзрыд рыдает, просто рыдает. Она просто захлебывается, посмотрите, что с ней творится. Вот так повлиял уход Барзикова. Либерж до сих пор его любит. Одиннадцать лет прошло, а Либерж не может его забыть. Жесть, что творится. Ванька ушел, Либерж плачет навзрыд, как будто демоны из нее выходят», - прокомментировал увиденное Илья Яббаров.