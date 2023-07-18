«Ванька ушел, Либерж плачет навзрыд, просто захлебывается»: Яббаров заснял рыдающую из-за Барзикова Кпадону на «Доме-2»

Судя по всему, Либерж Кпадону и спустя десятилетие продолжает оставаться неравнодушной к экс-бойфренду Ивану Барзикову. Не исключено, что, принимая решение о возвращении на на «Дом-2», Либерж Кпадону вынашивала некие планы о воссоединении с Барзиковым.

А как только тот покинул проект, впала в истерику. Илья Яббаров заснял рыдающую белугой Либерж Кпадону на телестройке. Она рыдала, кричала, вопила. Словом, вела себя очень эмоционально.

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