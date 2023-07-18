Асмус оголила аппетитные прелести, ошарашив народ: сверкнула напряженными «вишенками» в намокшем топике

Кристина Асмус уже больше 10 лет снимается в кино. Она прославилась, когда снялась в сериале «Интерны». Но потом актриса снялась в откровенной сцене в фильме «Текст», развелась с Гариком Харламовым и стала регулярно делится пикантными кадрами. Теперь артистку часто критикуют за смелые наряды и позы для фото. На днях звезда улетела в Турцию на отдых.
На этот раз Асмус решила показать очень откровенное фото. Она в кружевных лосинах и кроп-топе залезла в бассейн. Актриса намочила свои прелести. Она запечатлелась прямо в воде, показав свои аппетитные формы. Намокший топик прилип к груди. Кристина подразнила подписчиков своей фигурой.
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Кристина Асмус. Фото: соцсети звезды
«Ты ж мать, не знает как к себе внимание привлечь, обвисла Асмус, а если дочь увидит, раскабанела, а где вы видите секс, отписка, совсем кукуха поехала», – стала перечислять звезда возможную реакцию на пост.
Одни поклонники восхитились тем, какая актриса смелая. Другие все же ее осудили. «Ты стала такая классная. Из маленькой Вари в такую шикарную женщину», «Где-то заплакал один Гарик», «Реально вульгарно», — стали писать в Сети.