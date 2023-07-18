Асмус оголила аппетитные прелести, ошарашив народ: сверкнула напряженными «вишенками» в намокшем топике

На этот раз Асмус решила показать очень откровенное фото. Она в кружевных лосинах и кроп-топе залезла в бассейн. Актриса намочила свои прелести. Она запечатлелась прямо в воде, показав свои аппетитные формы. Намокший топик прилип к груди. Кристина подразнила подписчиков своей фигурой.

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