Ани Лорак в черном купальнике и на каблуках устроила жаркие танцы с возлюбленным: показала мощные бедра во всей красе

Ани Лорак с возлюбленным. Фото: соцсети звезды

Певица выложила пикантное видео. Звезда впечатлила фанатов своими формами.

Ани Лорак уже много лет выступает на сцене. В 2022 году она на время прекратила давать концерты и отправилась в путешествие. Потом певица вернулась в Россию и представила всем своего нового возлюбленного. Теперь она строит отношения с тренером по йоге Исааком Виджраком. Недавно они отдохнули в Дубае. Звезда не перестает хвастаться своей преобразившейся фигурой.

На этот раз Лорак решила поделиться новым видео. Она неожиданно предстала в черном купальнике. Певица обнажила свои мощные бедра. Она надела туфли на каблуке и устроила танцы. Артистка виляла своими прелестями. К ней присоединился Исаак, который был в майке и шортах. Они устроили жаркие танцы. Каролина (настоящее имя звезды, – Прим. ред.) засветила следы от загара и едва прикрыла интимную зону.

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Поклонники были впечатлены тем, как выглядит Лорак. Многие осыпали ее комплиментами. 

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