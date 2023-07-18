Боня в кроп-топе наклонилась, оголив свои упругие «мячики»: залезла в воду прямо в одежде — будоражущий вид

На этот раз Боня решила покрасоваться на побережье. Она облачилась в кроп-топ и велосипедки. Светская львица взяла и залезла в море. Она наклонилась к камере, блеснув своими упругими полушариями груди. Телеведущая козырнула своими точеными формами. Виктория решила подразнить своих фанатов.

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