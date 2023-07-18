Боня в кроп-топе наклонилась, оголив свои упругие «мячики»: залезла в воду прямо в одежде — будоражущий вид

Виктория Боня уже давно стала знаменитостью. Она покинула шоу «Дом-2», а потом стала телеведущей. Уже 10 лет светская львица живет в Монако. Она посещает красные дорожки и носит дорогие наряды. Недавно Боня пережила расставания с бойфрендом. Она резко сменила прическу и похудела. Поклонники заметили, что даже фото звезды стали более пикантными.
На этот раз Боня решила покрасоваться на побережье. Она облачилась в кроп-топ и велосипедки. Светская львица взяла и залезла в море. Она наклонилась к камере, блеснув своими упругими полушариями груди. Телеведущая козырнула своими точеными формами. Виктория решила подразнить своих фанатов.
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Виктория Боня. Фото: соцсети звезды
Поклонники были сражены тем, как выглядит Боня в 43 года. Многие осыпали ее комплиментами. «Эта стрижка вам так идет», «Какая вы красивая», «Фигура идеальная», «Прям поменялась на раз, два, три», «Какие формы!», «Теперь все смотрят только на вас», «Осталось замуж выйти», — стали писать в Сети.