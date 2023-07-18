Нереально красивая: Настасья Самбурская появилась на публике, с головы до ног одетая в черное

В Москве в этот вторник, 18 июля, состоялась презентация сериала «Макс и Гусь», премьера которого состоится 20 июля.

По жанру это криминальная комедия, по сюжету - история простого парня с района по имени Макс, который достиг криминальных высот и чем ради этого пожертвовал.

В числе гостей презентации была замечена актриса Настасья Самбурская. Стоит отметить, что в дождливый июльский вечер одета Самбурская была отнюдь не по-летнему. Настасья Самбурская облачилась в брюки, блузу и ботинки черного оттенка. Наряд в стиле тотал блэк был поддержан черной сумкой и оттенен жемчужного оттенка крупными серьгами.

В черном и без того стройная Настасья Самбурская казалась еще стройнее, а ее талия - еще тоньше.

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