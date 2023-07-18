Галина Юдашкина нарядила годовалую дочку на отдыхе: Агата щегольнула в платье в цветочек и мохнатых тапочках — модница

Вот уже не первую неделю Галина находится в Майами. Там она отметила первый день рождения младшей наследницы. Для девочки она не жалеет денег и уже с пеленок приучает ее к красивым нарядам. На этот раз бизнесвумен нарядила ее без повода. Агата была в платье в цветочек и ярких мохнатых тапочках. Малышка сидела на диванчике. В ее волосах были заколки в тон наряда.

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