Галина Юдашкина нарядила годовалую дочку на отдыхе: Агата щегольнула в платье в цветочек и мохнатых тапочках — модница

В 2023 году произошла большая потеряла. Ушел из жизни Валентин Юдашкин. Теперь Домом моды знаменитого кутюрье занимается его дочка Галина. Она тоже создает наряды и работает над разными проектами. При этом бизнесвумен растит троих детей: Аркадия, Анатолия и Агату Ариеллу. Этим летом она уехала в США. Компанию ей также составила мама Марина Юдашкина.
Вот уже не первую неделю Галина находится в Майами. Там она отметила первый день рождения младшей наследницы. Для девочки она не жалеет денег и уже с пеленок приучает ее к красивым нарядам. На этот раз бизнесвумен нарядила ее без повода. Агата была в платье в цветочек и ярких мохнатых тапочках. Малышка сидела на диванчике. В ее волосах были заколки в тон наряда.
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Дочка Галины Юдашкиной. Фото: соцсети звезды
Поклонники восхитились снимком. Многие отметили, что девочка быстро растет. «Какая красотка», «Вот это чудо», «Замечательная девочка», «Такая милашка», «Модница с пеленок», «Платье у нее просто сказочное», «Хоть дедушка успел увидеть эту куколку», — стали писать подписчики.