«Сумасшедшая просто красота, невероятная!»: Капаклы обалдел, увидев Мусульбес в одном бежевом бра — собралась в ресторан

Бывшие участника «Дома-2» Рома Капаклы и Таня Мусульбес уже практически полгода живут вместе. Не так давно парочка вернулась с Бали и сняла квартиру в Подмосковье.

В микроблоге влюбленные транслируют, что их отношения гармоничны и полны страсти. Рома Капаклы непрерывно восхищается красотой своей избранницы Тани Мусульбес.

Накануне вечером парочка собралась на ужин. Таня Мусульбес в ресторан нарядилась в брюки и бра бежевого оттенка, открывшее ее грудь и живот.

Увидев возлюбленную в этом виде, Рома Капаклы обалдел и не смог сдержать эмоций. Он осыпал Таню Мусульбес комплиментами.

Хотите быть в курсе всех событий из жизни звезд? Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».