Лера Кудрявцева запечатлела подросшую дочку в ярком сарафане за обедом: щечки пухлые, взгляд мамин

Лера Кудрявцева большую часть работает на телевидении. Она продолжает вести такие передачи, как «Секрет на миллион» и «Звезды сошлись». Примечательно, что блондинка обладает точеной фигурой. В 52 года она не перестает восхищать моложавой внешностью. У звезда растет дочка Мария, которой четыре года. На этот раз она уехала с ней отдыхать в Болгарию.
На этот раз Лера поделилась новыми кадрами. Она старается хвастаться достижениями наследницы. Недавно девочка научилась плавать. А также она хвасталась первым маникюром. Теперь телеведущая засняла, как Мария обедала. Она сидела за столиком в ярком сарафане. У дочки Кудрявцевой был серьезный вид. Потом звезда показала себя. Она в голубом платье нежилась на солнце.
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Поклонники отметили, что Лера похорошела. Она успела загореть. Другие поразились тому, как Мария похожа на маму. «Ох, вот это куколка», «Такая серьезная леди», «Так похожа на маму! Взгляд — один в один», «Какая вы красивая! Вообще не стареете», — стали писать подписчики.