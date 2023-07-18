Лера Кудрявцева запечатлела подросшую дочку в ярком сарафане за обедом: щечки пухлые, взгляд мамин

На этот раз Лера поделилась новыми кадрами. Она старается хвастаться достижениями наследницы. Недавно девочка научилась плавать. А также она хвасталась первым маникюром. Теперь телеведущая засняла, как Мария обедала. Она сидела за столиком в ярком сарафане. У дочки Кудрявцевой был серьезный вид. Потом звезда показала себя. Она в голубом платье нежилась на солнце.

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