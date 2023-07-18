Идеальные ноготочки: Марина Африкантова похвасталась маникюром цвета арбузных семечек

Бывшая участница «Дома-2» Марина Африкантова обожает ухаживать за собой. 35-летняя звезда телестройки красиво одевается, всегда делает стильную укладку, модно выглядят даже руки Марины Африкантовой.

Блондинка, судя по всему, следит не только за трендами в одежде, но и в маникюре. В микроблоге Марина Африкантова похвасталась идеальными ноготочками, выбрав для них цвет спелых арбузных семечек, то есть, практически черный оттенок.

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