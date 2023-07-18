«Мои песни не подходили ей»: Лолита Милявская сделала новое заявление об отношениях с Аллой Пугачевой

После отъезда певицы Аллы Пугачевой из России, многие артисты начали припоминать неприятные моменты своего общения с Примадонной.

Некоторые прямо заявили о том, что Алла Пугачева сломала им творческую карьеру, строила козни и всячески препятствовала их популярности у поклонников.

Певица, актриса и телеведущая Лолита Милявская считает, что такое могло происходить только с неталантливыми людьми. По ее словам, Алла Пугачева всегда поддерживала тех, в ком видела творческий потенциал. В числе таких артистов была и сама Лолита Милявская. Знаменитость рассказала, что ей совершенно не за что обижаться на Аллу Пугачеву.

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