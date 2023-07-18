«Мои песни не подходили ей»: Лолита Милявская сделала новое заявление об отношениях с Аллой Пугачевой

После отъезда певицы Аллы Пугачевой из России, многие артисты начали припоминать неприятные моменты своего общения с Примадонной.
Некоторые прямо заявили о том, что Алла Пугачева сломала им творческую карьеру, строила козни и всячески препятствовала их популярности у поклонников.
Певица, актриса и телеведущая Лолита Милявская считает, что такое могло происходить только с неталантливыми людьми. По ее словам, Алла Пугачева всегда поддерживала тех, в ком видела творческий потенциал. В числе таких артистов была и сама Лолита Милявская. Знаменитость рассказала, что ей совершенно не за что обижаться на Аллу Пугачеву.
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«Пугачева могла кого-то не взять в «Рождественские встречи», и я не всегда попадала, потому что песни мои не подходили. Нет материала, и все тут! Алла Борисовна имела право, ведь это был ее личный режиссерский проект! Наверное, кто-то обижался. Я не обижалась. Я была через раз, через два, с готовыми песнями. Кстати, композиция «Маленький» была написана для Аллы Борисовны. В Кабаре-дуэт «Академии» не было песни, но Пугачева так хотела взять нас в «Рождественские встречи», что отдала нам этот трек. А позже он стал настоящим хитом. Она вообще нам помогала. Если бы Примадонна не брала нас в летние туры, мы бы едва сводили концы с концами», — рассказала Лолита Милявская.
По материалам YouTube-канала Popcake