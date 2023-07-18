Каролина Севастьянова бесстыдно обнажила свою шаровидную грудь: подставила солнцу свою «сдобу» на пляже

Но 18 июля Каролина решила выложить фото, сделанное на курорте. Она в одной рубашке нежилась на пляже. Гимнастка оголила свои бедра и шаровидную грудь. Лифчик от купальника выгодно подчеркнул ее прелести. Спортсменка не стала прикрывать декольте.

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