Каролина Севастьянова бесстыдно обнажила свою шаровидную грудь: подставила солнцу свою «сдобу» на пляже

Каролина Севастьянова уже давно стала известной персоной. Много лет она выступала на соревнованиях по художественной гимнастике. Ей удалось стать олимпийской чемпионкой. Примечательно, что теперь она уже завершила карьеру, поэтому много путешествует. На новых кадрах она то и дело щеголяет по Москве в смелых нарядах.
Но 18 июля Каролина решила выложить фото, сделанное на курорте. Она в одной рубашке нежилась на пляже. Гимнастка оголила свои бедра и шаровидную грудь. Лифчик от купальника выгодно подчеркнул ее прелести. Спортсменка не стала прикрывать декольте.
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Каролина Севастьянова. Фото: соцсети звезды
Поклонники восхитились тем, как выглядит Каролина. Многие отметили, что она обладает идеальными формами. «Ну надо же, как красиво», «Ох, глаза не отвести», «Просто нимфа», «Ножки ровные, грудь упругая», «Любуемся всем пляжем», «Как хороша», — стали писать подписчики.