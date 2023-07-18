Клава Кока в откровенном платье обнажила свои манкие округлости фигуры: «сочная» со всех сторон

Клава Кока уже много лет выступает на публике. Она стала популярной исполнительницей. Певица всегда появляется на публике в смелых нарядах. Она старается держать себя в форме. Блондинка признавалась, что ищет себе жениха. Она часто оказывается в центре мужского внимания. На днях звезда выступила на VK Fest. Она произвела фурор.
На этот раз Клава облачилась в нежно-розовое платье с открытым животом. Невесомый наряд из прозрачной ткани позволил ей блеснуть фигурой. Певица оголила свое декольте и засветила округлый тыл. Она едва прикрыла зону бикини, красуясь на фестивале с парнями-танцорами. Кока восхитила поклонников своим аутфитом.
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«2 месяца подготовки ради 40 минут феерического шоу! Счастлива, что все получилось. Счастлива, что вы рядом!» — написала звезда.
Поклонники осыпали ее комплиментами. «Нереальная», «Какие формы», «Идеальный образ», «Прозрачная юбка добавила пикантности», — стали писать в Сети.