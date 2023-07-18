Клава Кока в откровенном платье обнажила свои манкие округлости фигуры: «сочная» со всех сторон

На этот раз Клава облачилась в нежно-розовое платье с открытым животом. Невесомый наряд из прозрачной ткани позволил ей блеснуть фигурой. Певица оголила свое декольте и засветила округлый тыл. Она едва прикрыла зону бикини, красуясь на фестивале с парнями-танцорами. Кока восхитила поклонников своим аутфитом.

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