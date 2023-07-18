Курносый носик, глаза цвета спелых оливок: Екатерина Стриженова предстала на руках с маленькой девочкой, похожей на нее

Ведущая Первого канала и актриса Екатерина Стриженова — мама двух дочерей и бабушка одного внука.

Но накануне Екатерина Стриженова заинтриговала поклонников, поделившись в микроблоге снимком, на котором предстала с маленькой хорошенькой девочкой на руках. У крошки курносый носик и большие глаза цвета спелых оливок — черные. Малышка похожа на Екатерину Стриженову, поскольку является родственницей.

Оливия — дочка крестницы телеведущей и ее же племянницы, Елизаветы Костюковой. Не так давно 27-летняя крестная дочка Екатерины Стриженовой стала мамой малышки Оливии, которую с большим удовольствием нянчит телезвезда.

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