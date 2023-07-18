«Меняется судьба»: Марина Африкантова из «Дома-2» хочет взять себе новое имя — какое она выбрала

Бывшая участница «Дома-2» Марина Африкантова задумалась о смене имени. Другое, как она считает, подходит ей больше. Именно так Марину Африкантову мечтал назвать ее дедушка по маме. И ведь был прав. Внучка больше соответствует этому имени, чем тому, которое ей дали родители.

«Мой дедушка ругался с мамой. Он очень хотел, чтобы меня назвали Рада, что значит «веселая» или «радостная». Он прям, как знал. Может, сменить имя?» - поделилась Марина Африкантова в микроблоге.

Она даже устроила голосование, чтобы выяснить мнение своей аудитории. Большинство все-таки высказались в пользу того, что Марина не меняла имени.

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