«Меняется судьба»: Марина Африкантова из «Дома-2» хочет взять себе новое имя — какое она выбрала

Бывшая участница «Дома-2» Марина Африкантова задумалась о смене имени. Другое, как она считает, подходит ей больше. Именно так Марину Африкантову мечтал назвать ее дедушка по маме. И ведь был прав. Внучка больше соответствует этому имени, чем тому, которое ей дали родители.
«Мой дедушка ругался с мамой. Он очень хотел, чтобы меня назвали Рада, что значит «веселая» или «радостная». Он прям, как знал. Может, сменить имя?» - поделилась Марина Африкантова в микроблоге.
Она даже устроила голосование, чтобы выяснить мнение своей аудитории. Большинство все-таки высказались в пользу того, что Марина не меняла имени.
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«В общем, Марина вам привычнее. Хотя, можно и поменять. Говорят, если меняешь имя, меняется судьба. Может, рискнуть? Рада тоже мне подходит», - Марина Африкантова дала понять, что все-таки находится в раздумьях.
Напомним, в этом году Марина Африкантова пережила измену и расставание с мужем Ромой Капаклы. Вероятно, ей хотелось бы внести некие изменения в матрицу своей судьбы, чтобы настроить ее несколько на иной лад.