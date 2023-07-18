18 июля стало известно, что народного артиста России Ивана Краско перевели из реанимации в обычную палату неврологического отделение медицинского центра имени Алмазова. Об этом журналистам сообщил сын актера Федор Краско.

«Перевели в палату неврологического отделения. Все хорошо, состояние нормальное», - рассказал он ТАСС.

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Напомним, 92-летнему артисту стало плохо 13 июля, когда он находился на даче в Ленинградской области. Ветерана сцены доставили в медцентр, поместили в реанимацию и прооперировали. Причиной ухудшения самочувствия звезды Театра Комиссаржевской называют последствия ранее перенесенного инсульта.