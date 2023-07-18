Навка увиделась с Костомаровым на протезах — признание о жене Романа бросает народ в дрожь

Татьяна Навка на днях повидалась с Романом Костомаровым, в паре с которым завоевала золотую медаль в танцах на льду на Олимпиаде в Турине. Фигуристка не стала скрывать, что эта встреча стала для нее долгожданной. Спортсменка все это время переживала за Романа Костомарова, который прошел несколько хирургических вмешательств. После ампутации стоп он учится передвигаться на протезах. И это получается у него ничуть не хуже, чем стоять на коньках.

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