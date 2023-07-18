Навка увиделась с Костомаровым на протезах — признание о жене Романа бросает народ в дрожь

Татьяна Навка на днях повидалась с Романом Костомаровым, в паре с которым завоевала золотую медаль в танцах на льду на Олимпиаде в Турине. Фигуристка не стала скрывать, что эта встреча стала для нее долгожданной. Спортсменка все это время переживала за Романа Костомарова, который прошел несколько хирургических вмешательств. После ампутации стоп он учится передвигаться на протезах. И это получается у него ничуть не хуже, чем стоять на коньках.
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Татьяна Навка с Романом Костомаровым выиграли золото Олимпиады в Турине. Фото: личный архив
Говоря о том, какой силой воли наделен ее партнер в танцах на льду, Татьяна Навка сделала заявление и о жене фигуриста Оксане Домниной, чем вызвала слезы у поклонников. Спортсменка считает, что именно супруга стала для Костомарова той самой опорой и поддержкой.
«Не устаю восхищаться твоей силой духа, характером, а так же потрясающей преданностью и верой Оксаны в тебя», - писала Навка о фигуристе.
По материалам litekp.ru