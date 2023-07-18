Затмила даже взрослых: 13-летняя Милана Хаметова в топе-корсете и остромодных джинсах зажгла в Парке Горького

На публике Милана предстала в топике-корсете в шоколадном цвете. Эта вещь стала хитом этого лета. Также лук дополнили остромодные широкие джинсы. Певица накинула объемный бомбер на плечи. Она зажигательно выступила на фестивале в Парке Горького. Тысячи людей собрались, чтобы увидеть юную звезду.

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