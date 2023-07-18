Затмила даже взрослых: 13-летняя Милана Хаметова в топе-корсете и остромодных джинсах зажгла в Парке Горького

Милана Хаметова является одной из самых популярных богерш в России. Больше миллиона человек следят за жизнью 13-летней знаменитости. Она снимает ролики с Давой, поет и посещает съемки разных проектов. В этом году артистка стала гостьей на VK Fest. Примечательно, что для такого случая она выбрала один из самых актуальных луков сезона.
На публике Милана предстала в топике-корсете в шоколадном цвете. Эта вещь стала хитом этого лета. Также лук дополнили остромодные широкие джинсы. Певица накинула объемный бомбер на плечи. Она зажигательно выступила на фестивале в Парке Горького. Тысячи людей собрались, чтобы увидеть юную звезду.
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«Мероприятие, на котором должен побывать каждый! И я очень рада, что с каждым годом география фестиваля увеличивается!» – поделилась она.
Поклонники восхитились тем, как выглядит Милана. Многие отметили, что ее вкус в одежде совпадает со вкусом Клавы Коки. «Малышка покоряет миллионы сердец!», «Ты такая красивая», «Шикарный образ», «Выглядит отлично», «Утерла нос взрослым», — стали писать в Сети.
Милана Хаметова. Фото: соцсети звезды