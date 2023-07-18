Ольга Бузова полностью оголилась: в одном полотенце блеснула своими «сочными» округлостями фигуры

На этот раз Ольга показал, как встречает утро. Она предстала без одежды. Телеведущая пила кофе в спальне, прикрыв свои прелести полотенцем. Она закинула ногу на ногу, едва прикрыв сокровенное. Артистка не побоялась предстать без макияжа. Бузова потом облачилась в легкое мини-платье. Она блеснула пополневшими бедрами и другими округлостями фигуры.

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