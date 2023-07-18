Ольга Бузова полностью оголилась: в одном полотенце блеснула своими «сочными» округлостями фигуры

Ольга Бузова уже давно выступает на сцене. Она стала популярной исполнительницей после развода с Дмитрием Тарасовым. Также артистка зачастую хвастается своими достижениями. Этим летом она снова находится на съемках в Африке. Там телеведущая то и дело щеголяет в смелых нарядах. На этот раз она решила снять пикантное видео.
На этот раз Ольга показал, как встречает утро. Она предстала без одежды. Телеведущая пила кофе в спальне, прикрыв свои прелести полотенцем. Она закинула ногу на ногу, едва прикрыв сокровенное. Артистка не побоялась предстать без макияжа. Бузова потом облачилась в легкое мини-платье. Она блеснула пополневшими бедрами и другими округлостями фигуры.
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«На съемках в Африке всегда наступает такой момент, когда я уже не знаю, какой день недели, не всегда понимаю - какое число, есть только понимание того, что происходит на площадке, и в нашем реалити - и это главное. Залог красивой Бузовой в кадре - это правило трех «С»:
- съемки;
- сон;
- спорт.
И конечно же, во главе всего всегда любовь. Она всегда живет в моем сердце», – написала звезда.
Поклонники осыпали ее комплиментами. Но многие осудили Ольгу за смелые кадры. «Без макияжа милая», «Немного опухла», «Уже видели во всех видах», «Опять полуголая», «Бедный оператор», «Пополнела знатно», — стали писать в Сети.