Народный артист России Игорь Ясулович был срочно доставлен в больницу

Народный артист России Игорь Ясулович был экстренно доставлен в отделение одной из столичных больниц.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

81-летний актер жаловался на плохое самочувствие на протяжение последних нескольких дней. Однако в какой-то момент состояние его здоровья начало вызывать опасения. Поэтому было решено обратиться за медицинской помощью.

Врачи скорой помощи спешно госпитализировали Игоря Николаевича. Сейчас он находится под круглосуточным наблюдением медиков. Состояние артиста оценивается как средней тяжести.

Источник: Telegram-канал Mash