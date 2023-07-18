Сын госпитализированного Игоря Ясуловича сообщил подробности о состоянии артиста

Народный артист России Игорь Ясулович оказался в одной из московских больниц. По словам его сына, Алексея Ясуловича, это плановая госпитализация.

«Игорь Николаевич госпитализирован планово, ничего экстраординарного в этом нет. Все нормально, все подконтрольно», - цитирует Ясуловича-младшего телеканал «360».

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Подробности сын артиста озвучивать не стал, сославшись на врачебную тайну. Среди самых известных ролей Игоря Ясуловича – инженер Щукин в «12 стульях», собаковод в «Бриллиантовой руке», Аронзон в «Статском советнике». По данным СМИ, Ясуловичу диагностировали заболевание почек и сделали две операции.