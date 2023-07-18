Игорь Петренко снова не платил алименты сыновьям от Екатерины Климовой: задолжал 5 млн рублей

У актера Игоря Петренко и раньше случались проблемы с алиментами. В прошлом он уже имел задолженность перед бывшей супругой Екатериной Климовой, с которой проживают двое его сыновей — Корней и Матвей.

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Тогда долг составил 6 млн рублей. Эту сумму артист выплатил в конце 2022 года. Однако к настоящему моменту у него скопилась новая задолженность.

По информации, опубликованной на сайте судебных приставов, теперь Петренко необходимо оплатить 5 млн рублей.

Источник: starhit.ru