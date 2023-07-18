«С легкостью затмила бы Хюррем»: Джансу Дере в монокини щегольнула упругостью бедер — вот так Фирузе хатун

Джансу Дере снискала любовь и признание поклонников, снявшись в турецком сериале «Великолепный век». Она сыграла персиянку Фирузе хатун, которой довелось стать фавориткой султана Сулеймана. Кстати, поклонники Мерьем Узерли, которая предстала в образе Хюррем султан, невзлюбили новую героиню сериала.
Несмотря на это, актриса обзавелась своей армией поклонников. И сегодня активно снимается в кино.
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Джансу Дере в монокини. Фото: личный архив
В своем микроблоге Джансу Дере публикует весьма откровенные снимки. Так, сидя у бассейна на лужайке, актриса позировала в мокром купальнике. Тесное монокини так и льнуло к стройным формам Джансу, подчеркивая ее упругие бедра и осиную талию.
«Ну красотка же!», «С легкостью затмила бы Хюррем», «Сулейман не зря тут же влюбился», «Выглядит отлично! Вообще не поменялась, такая же», «Классная! Обожаю», - пишут фолловеры.