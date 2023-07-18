Раскрыт гонорар Пугачевой за выступление на частной вечеринке

Алла Пугачева перебралась из жаркого Израиля в комфортную Юрмалу. Ее подруга Лайма Вайкуле тут же заинтриговала публику тем, что намекнула на выступление Примадонны на ее фестивале «Рандеву», который пройдет в КЗ «Дзинтари» с 26 по 30 июля. Однако, Пугачева там петь не будет, сообщает сайт kp.ru со ссылкой на экс-сотрудников Примадонны.

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Между тем, выступить легенда российской эстрады не против. Оказывается, Пугачева может принять предложение спеть на частном мероприятии и за большой гонорар.

«Нужно просто заинтересовать суммой гонорара. Гонорар без перелета начинается от 500 тысяч евро (50 млн. руб.). А если нужен перелет от ее места жительства до места частного мероприятия тогда сумма должна еще подрасти. А живет она теперь в Израиле. Пока просто никто не предлагал таких сумм. Предложит ли? Шанс есть — небольшой», - раскрыли подноготную люди.

Пугачева, напомним, покинула Россию полтора года назад. Вместе с мужем и детьми она поселилась в Кесарии.