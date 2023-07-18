«Она будет участвовать»: Вайкуле перед своим фестивалем объяснила, зачем Пугачева приехала в Юрмалу

Лайма Вайкуле готовится провести в Юрмале свой фестиваль «Рандеву», который без конца анонсирует по всем соцсетям. Известно, что он на грани провала, поскольку билеты не продаются, и в попытке привлечь публику сделала заявление относительно участия Аллы Пугачевой в мероприятии.

«Она будет участвовать как мой критик. Максим (Галкин* - прим.ред) будет... Будут, может быть, какие-то сюрпризы в зависимости от настроения. Я надеюсь, что они каждый день будут у меня. Я очень жду. Мы встречались не раз. Встречались и будем встречаться. В зале она будет, надеюсь. Она же музыкант», - рассказала Вайкуле.

Действительно ли Примадонна выступит на сцене, станет известно уже на самом мероприятии, которое состоится 26 июля. Сама Пугачева уже находится в Юрмале, куда прибыла на днях с детьми, присоединился и глава семьи Максим Галкин*.

* Включен Минюстом РФ в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.

По материалам сайта Voice