Юлия Михалкова щегольнула откровенным декольте на завязках

Экс-звезда шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова улетела отдыхать в Турцию. Красавица нечасто радует фолловеров в соцсетях фотографиями с отпуска, но на связь периодически выходит.

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Актриса призналась поклонникам, что ей очень нравится курорт, в котором она отдыхает. Уютный отель, чистый пляж и теплое море покорили звезду, и она оп-настоящему смогла расслабиться. Также Юлия часто выходит на прогулки, и наряд для одного такого променада она показала в Сети.

Это летнее легкое платье длины мини, с изюминкой в зоне декольте. Глубокий вырез в этом месте завязывается на тесемку, и Михалкова показала крупным планом эту интересную деталь.