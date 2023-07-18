Ефимова в зеленых стрингах поплавала в камышах: идеальные формы напоказ

Пловчиха Юлия Ефимова давно не была на родине. Последние годы она жила и тренировалась в США, даже не принимала участие в турнирах страны и, по слухам, завершила карьеру. В минувшие выходные чемпионка прилетела в Россию через Петербург.

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Спортсменка не собиралась задерживаться в Северной столице, однако, встречи с друзьями, теплая погода и тоска по родным местам не отпустили. И вот она уже плавает на сап-борде посреди Большого Симагинского озера в камышах.

Ради красивого кадра Ефимова надела зеленый купальник со стрингами красиво изогнулась на сапе на фоне красивой природы. Подписчики в Сети ахнули при виде красивой фигуры Ефимовой, окрестив ее русалкой.