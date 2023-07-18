Буйнов сообщил о страданиях Пугачевой в эмиграции: «Она не может быть счастлива»

Уехавшую из страны Аллу Пугачеву продолжает поддерживать давний товарищ Александр Буйнов. Певица и музыкант дружат почти полвека и называют друг друга братом и сестрой. Исполнитель хита «Бамбук» в интервью Вячеславу Манучарову на YouTube подтвердил, что не прервал общения с Примадонной – расстояние не помеха, переписка продолжается. А разные взгляды на происходящее, мол, не являются поводом для ссоры.

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Буйнов также считает, что Пугачева уехала не насовсем, и ее заграничная отлучка скоро завершится. Потому что знает, что там, в Израиле, Примадонна несчастлива.