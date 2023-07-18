Письмо домой: сбежавшая Земфира* похвасталась, что работы у нее теперь больше, чем в России

Среди покинувших в спешке Россию весной 2022 года были и Рената Литвинова с Земфирой*. Подруги побросали здесь все и укатили в Париж. И если актриса приезжала в Россию ненадолго, то ее певица ни разу с тех пор не пересекла границу.

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Оказалось, что исполнительница хита «До свидания...» уже и не тоскует по родным краям. Она написала в своем микроблоге текст, больше похожий на письмо домой. В котором не преминула хвастнуть, что работы теперь у нее больше, чем в России.

«Я живу хорошо. Совсем перестала думать о доме. Много пишу, больше, чем когда-либо - нравится. Прошла аллергия, наверное, климат. Очень много предложений о концертах, больше, чем в России. Планирую написать музыку к балету. Ну и альбом, конечно», - похвасталась звезда.

* Включена Минюстом РФ в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.