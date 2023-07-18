Татьяна Навка – про жену Романа Костомарова: «Не перестаю восхищаться»

Татьяна Навка принимала в гостях выписанного на днях из больницы Романа Костомарова. Фигурист находился в стенах клиники с января, за это время он смог победить страшную болезнь, перенес ампутацию стоп и кистей рук. Теперь впереди у него долгая реабилитация. Все время рядом с ним находится жена Оксана Домнина, которая дежурила в палате мужа, а теперь сопровождает его всюду. Такая самоотверженность поразила Навку, и она отдала должное Домниной.

«Такая теплая и душевная встреча получилась. Посидели, поговорили, повспоминали, посмеялись. Не устаю восхищаться твоей силой духа, характером, а также потрясающей преданностью и верой Оксаны в тебя», - поразилась фигуристка.