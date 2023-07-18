Затмила всех: Кудрявцева показала, как подросшая дочка в мини-юбке устроила зажигательные танцы на дискотеке

Особенно сильно Мария любит танцевать. Она занималась балетом, а теперь уже год танцует латинские танцы. На этот раз Кудрявцева подловила ее на дискотеке. Девочка в мини-юбке и футболке зажигательно танцевала. Она быстрее других детей выучила связку. Лера наблюдала за ее стараниями. Волосы крохи были убраны в два пучка.

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