Затмила всех: Кудрявцева показала, как подросшая дочка в мини-юбке устроила зажигательные танцы на дискотеке

Лера Кудрявцева уже давно стала известной персоной. Она появляется на публике в ярких нарядах. В 52 года телеведущая держит себя в форме. Недавно блондинка даже запела. При этом она успевает растить четырехлетнюю дочку Марию. Этим летом звезда увезла ее отдыхать в Болгарию. Там она наслаждается жаркой погодой и учит наследницу плавать.
Особенно сильно Мария любит танцевать. Она занималась балетом, а теперь уже год танцует латинские танцы. На этот раз Кудрявцева подловила ее на дискотеке. Девочка в мини-юбке и футболке зажигательно танцевала. Она быстрее других детей выучила связку. Лера наблюдала за ее стараниями. Волосы крохи были убраны в два пучка.
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Поклонники были восхищены тем, как выросла дочка Кудрявцевой. Другие также отметили, что она очень талантливая. «Какая красивая», «Вот это танцовщица», «Просто шикарная», «Ой, талантливая», «Прям обладает харизмой и пластичностью», — стали писать подписчики.