Агата Муцениеце в крохотном платье в сеточку сверкнула трусиками: оголила свои изящные бедра на камеру

Агата Муцениеце уже много лет строит карьеру в кино. Она прославилась благодаря сериалу «Закрытая школа». Актриса уже три года живет в разводе с Павлом Прилучным. Если первое время она переживала, то потом ее стали приглашать в новые проекты. Артистка похудела, стала играть в кабаре театре и делится пикантными кадрами.
На этот раз Агата решила поделиться кадрами со съемок. Она неожиданно преобразилась. Ей сделали вечернюю укладку и яркий макияж. Она облачилась в модное мини-платье в сетку со стразами. Актриса сняла на камеру вид на свои прелести. Она блеснула нижним бельем. Муцениеце оголила свои изящные бедра. Яркие сапожки дополняли образ.
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Поклонники восхитились тем, как выглядит Агата. Многие признались, что она лишила их дара речи. «Какая вы сногсшибательная», «Ослепительная», «Ого, прям дива», «Хочется увидеть все детали», «Словно голая», «Ох, вот это бедра», «Соблазнительный вид», — стали писать подписчики.