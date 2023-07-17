Наталья Рудова в юбке в дырочку и топике блеснула своими «сочными» округлостями фигуры: мякоть грудей слиплась

На этот раз Рудова решила показать домашнее фото. Она облачилась в вязаный костюм. Актриса в юбке в дурочку едва прикрыла сокровенное. А топик сдавил ее пышные полушария груди. Блондинка козырнула своими формами. Наталья решила взбудоражить своих фанатов перед сном.

«Кукла Наташа желает вам приятных снов. Случайный кадр», – заявила она.

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