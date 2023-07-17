Наталья Рудова в юбке в дырочку и топике блеснула своими «сочными» округлостями фигуры: мякоть грудей слиплась

Наталья Рудова уже много лет снимается в кино. Она прославилась благодаря роли в сериале «Татьянин день». Блондинка успела поработать с Павлом Прилучным и Дмитрием Нагиевым. Она в свои 39 лет держит себя в форме. Однако о личной жизни артистка умалчивает. Она то и дело оказывается в центр мужского внимания, но замуж не спешит.
На этот раз Рудова решила показать домашнее фото. Она облачилась в вязаный костюм. Актриса в юбке в дурочку едва прикрыла сокровенное. А топик сдавил ее пышные полушария груди. Блондинка козырнула своими формами. Наталья решила взбудоражить своих фанатов перед сном.
«Кукла Наташа желает вам приятных снов. Случайный кадр», – заявила она.
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Наталья Рудова. Фото: соцсети звезды
Поклонники признались, что восхищены ее формами. «Хороша куколка», «Барби», «Какие сочные у вас прелести», «Теперь аппетит вызвала», «Лишила сна», «Какая красивенькая», «И кому такая достанется?», «Просто шикарная фигура», — стали писать в Сети.