Бузова в леопардовом платье на голое тело сразила видом «налившихся» прелестей: грудь без пуш-ап во всей красе

Ольга Бузова уже давно стала известной персоной. Она регулярно дает концерты и снимается в новых проектах. Телеведущая часто демонстрирует свою фигуру в ярких образах. Недавно она поправилась, но это не мешает ей носить шорты и купальники. Поклонники подвергали ее критике за слишком откровенные наряды. На этот раз она поделилась новыми кадрами из Африки.
На кадрах Ольга покрасовалась в леопардовом платье-сорочке с кружевом. Она отказалась от нижнего белья. Телеведущая стала руками гладить себя. Она блеснула налившейся грудью в глубоком декольте. Артистка продемонстрировала свои формы, повернувшись тылом. Бузова впечатлила своих фанатов.
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«Нежность – это когда того не замечая убираешь мои волосы за ушко», – написала звезда.
Поклонники стали смеяться над стараниями Ольги привлечь мужское внимание. «Пора худеть капитально», «Ой! А у меня такая же ночнушка-пеньюар», «Грудь налилась, даже без лифчика она есть», «Скромность потеряла», «Сочная стала», — стали писать в Сети.