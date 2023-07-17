Линдси Лохан впервые стала мамой: сын получил необычное имя

Линдси Лохан в свое время обожала веселится. Звезда фильмов «Ловушка для родителей» и «Чумовая пятница» вела разгульный образ жизни. Она смогла вовремя остановиться и забыть про пагубные пристрастия. В 37 лет актриса сообщила о беременности. А 17 июля стало известно, что она родила первенца. У американской звезды родился сын.
Отцом крохи является арабский финансист Бадер Шаммас. За него в 2022 году Лохан вышла замуж.Когда рыжеволосая актриса узнала о беременности, то начала готовиться к радостному событию. К слову, супруги живет в Дубае. Именно там она ходила с округлившимся животом.
Пол будущего малыша они скрывали недолго. А теперь после рождения крохи озвучили его необычное имя – Луай. Пока неизвестно, как прошли роды у 37-летней артистки. Но ее представитель всем рассказал о радостном событии.
«Семья на седьмом небе от счастья и любви», – сообщил журналистам агент актрисы.