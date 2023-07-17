Линдси Лохан впервые стала мамой: сын получил необычное имя

Отцом крохи является арабский финансист Бадер Шаммас. За него в 2022 году Лохан вышла замуж.Когда рыжеволосая актриса узнала о беременности, то начала готовиться к радостному событию. К слову, супруги живет в Дубае. Именно там она ходила с округлившимся животом.

Пол будущего малыша они скрывали недолго. А теперь после рождения крохи озвучили его необычное имя – Луай. Пока неизвестно, как прошли роды у 37-летней артистки. Но ее представитель всем рассказал о радостном событии.