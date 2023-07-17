«Впервые на сцене Таисия Ивановна!»: Пелагея зажигательно выступила вместе с подросшей дочкой, которая устроила танцы

Пелагея уже давно стала популярной исполнительницей. Она гастролирует со своей группой. Артистка стала еще более известной, когда попала в кресло наставницы в шоу «Голос». В последнее время она редко выходит в свеет, а свободное время посвящает дочке Таисии. Артистка часто возит ее отдыхать. А теперь девочка стала частью маминого выступления.
Во время концерта на ВДНХ Пелагея исполнила свои хиты и известные романсы. Она пела «Валенки», когда на сцене появилась ее шестилетняя наследница. Малышка стала зажигательно танцевать в брюках в цветочек и толстовке. Рядом с ней был гитарист. А потом артистка подхватила ее за руку и показала публике.
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«Сегодня действительно необыкновенный концерт – впервые на сцене Таисия Ивановна! "Валенки, да валенки…". Тасю - с неожиданной премьерой», – заявила звезда.
Поклонники были сражены кадрами. Многие отметили, что дочка унаследовала мамин талант. «Просто милейший момент.Тася молодец, не растерялась и зажгла на сцене — вся в маму», «В маму, танцует круто, абсолютно чувствует ритм, талантливая девчонка», «Гены! Тася — копия своей мамочки!» — стали писать в Сети.