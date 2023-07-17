«Впервые на сцене Таисия Ивановна!»: Пелагея зажигательно выступила вместе с подросшей дочкой, которая устроила танцы

Во время концерта на ВДНХ Пелагея исполнила свои хиты и известные романсы. Она пела «Валенки», когда на сцене появилась ее шестилетняя наследница. Малышка стала зажигательно танцевать в брюках в цветочек и толстовке. Рядом с ней был гитарист. А потом артистка подхватила ее за руку и показала публике.

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