«Парни пустили слюнки»: Клава Кока в невесомом платье с откровенным декольте оголила свои «персики» — все на виду

На этот раз Клава подчеркнула формы, надев платье с декольте и прозрачной юбкой с разрезом. Певица блеснула бедрами на публике. Она также предпочла показать свою грудь крупным планом. Весь вечер ее окружали парни. Кока предпочла не прятать свои прелести. В какой-то момент с нее едва не слетел наряд, так ка кона наступила на собственный шлейф.

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