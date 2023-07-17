«Парни пустили слюнки»: Клава Кока в невесомом платье с откровенным декольте оголила свои «персики» — все навиду

Клава Кока уже много лет выступает на сцене. Она стала одной из самых известных исполнительниц в стране. Блондинка завоевала любовь миллионов фанатов. Примечательно, что певица часто носит смелые наряды. Она предпочитает подчеркивает свои прелести. Артистка приехала на VK Fest, где предстала в ярком образе, став русалочкой.
На этот раз Клава подчеркнула формы, надев платье с декольте и прозрачной юбкой с разрезом. Певица блеснула бедрами на публике. Она также предпочла показать свою грудь крупным планом. Весь вечер ее окружали парни. Кока предпочла не прятать свои прелести. В какой-то момент с нее едва не слетел наряд, так ка кона наступила на собственный шлейф.
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Поклонники были впечатлены тем, как выглядит Клава. Ее образ произвел фурор. «Шикарный образ», «Ох и куколка», «Русалочкий лук просто покорил», «Декольте особенно красив смотрится», «Ну прям хороша», «Все парни пустили слюнки», «Ой, вот это фигура», «Смотришь и просто лишаешься дара речи», — стали писать подписчики.
Клава Кока. Фото: соцсети звезды