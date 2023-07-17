Уже так вырос: Арзамасова засняла сына Авербуха в бомбере и брюках на прогулке с собаками — счастье в мелочах

Лиза Арзамасова уже много лет снимается в кино. Она продолжает пополнять копилку новыми работами. Актриса также играет в театре. Зачастую она предстает на публике с Ильей Авербухом. Супруги недавно смогли отдохнуть на море. Они провели время в Турции. А теперь звезда сериала «Папины дочки» воссоединилась с сыном Львом. Она посвятила ему время.
На этот раз Лиза выложила трогательные кадры. Она была в загородном доме, где у нее живут собаки. Актриса засняла годовалого наследника, который подружился с большими псами и маленькими. Он был в брюках и модном бомбере. Также Лев полакомился ягодой, которую Арзамасова собрала. Сама актриса предстала в домашнем наряде и без макияжа.
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Поклонники были сражены кадрами. Многие отметили, что мальчик уже подрос. «Это прекрасно! А еще здорово, что Лев Ильич так полюбил братьев наших меньших. Это очень важно!», «Какой чудесный Лева!!! Так вырос малыш! Как мило гуляют с собакой», «Совсем уже мы большие!», «Прелестный малыш», — стали писать подписчики.