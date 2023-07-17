Уже так вырос: Арзамасова засняла сына Авербуха в бомбере и брюках на прогулке с собаками — счастье в мелочах

На этот раз Лиза выложила трогательные кадры. Она была в загородном доме, где у нее живут собаки. Актриса засняла годовалого наследника, который подружился с большими псами и маленькими. Он был в брюках и модном бомбере. Также Лев полакомился ягодой, которую Арзамасова собрала. Сама актриса предстала в домашнем наряде и без макияжа.

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