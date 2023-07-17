Кейт Миддлтон привела дочку и старшего сына на финал Уимблдона: принцесса Шарлотта в модном платье — копия мамы

Кейт Миддлтон. Фото: Global Look Press

Принцесса Уэльская посетила на теннисный матч с детьми. Принцесса Шарлотта и принц Джордж не скрывали эмоций.

Кейт Миддлтон уже давно стала частью королевской семьи. Она восхищает британцев своей утонченностью и внимательностью к деталям.  Жена принца Уильяма успевает следить за модой. При этом она выполняет королевские обязанности, ездит на деловые встречи и растит троих детей.

Накануне принцесса Уэльская посетила мужской финал Уимблдона. Супруги были вместе и взяли с собой старшего сына Джорджа и дочку Шарлотту. 

На этот раз Миддлтон облачилась в силуэтное платье изумрудного цвета. Лаконичный наряд подчеркнул достоинства ее фигуры. Принц Джордж был в костюме с полосатым галстуком, а вот его сестра облачилась в нежно-голубое платье с модным принтом. Супруги разместились с ними на трибунах. Восьмилетняя принцесса Шарлотта не скрывала эмоций и переговаривалась с мамой. 

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Кейт Миддлтон с детьми. Фото: Global Look Press

Новак Джокович играет против Карлоса Алькараса. Дети были в восторге от теннисного матча. Миддлтон вручила победителю награду. Многие восхитились семьей и отметили, что маленькая принцесса копия мамы.

«Просто идеальные! И родители, и дети», «Кейт отлично выглядит, зеленый ей определенно к лицу», «Шарлотта умничка! Так по-королевски держится, браво! Копия мамочки», — стали писать блогеры.

Кейт Миддлтон с дочкой. Фото: Global Look Press

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