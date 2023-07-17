Кейт Миддлтон привела дочку и старшего сына на финал Уимблдона: принцесса Шарлотта в модном платье — копия мамы

Кейт Миддлтон уже давно стала частью королевской семьи. Она восхищает британцев своей утонченностью и внимательностью к деталям. Жена принца Уильяма успевает следить за модой. При этом она выполняет королевские обязанности, ездит на деловые встречи и растит троих детей.

Накануне принцесса Уэльская посетила мужской финал Уимблдона. Супруги были вместе и взяли с собой старшего сына Джорджа и дочку Шарлотту.