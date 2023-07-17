«Какой срам! Уже ест прямо с коленок»: Ольга Бузова задрала юбку, обнажив свои «сочные» прелести на глазах людей

Ольга Бузова является известно персоной. Она регулярно появляется на публике. Артистка дает концерты и снимается в новых проектах. Этим летом она снова проводит время в Африке. Несмотря на свою занятость, она регулярно предстает в смелых нарядах. Блондинка признавалась, что поправилась, но при этом она не перестает делиться пикантными кадрами.
На этот раз Ольга предстала в откровенном наряде. Она гримировалась прям посреди саванны. Артистка в лифчике и юбке сидела на стуле и обедала. Тарелку она поместила на коленки. При этом телеведущая задрала юбку, оголив свои пополневшие формы. Бузова без стеснения блеснула своими прелестями на глазах людей.
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Поклонники восхитились тем, как выглядит Ольга. Но многих она ошарашила своим видом. «Ой, а чего так? Проветривает?», «Зачем юбку задрала?», «Какой ужас, Оля», «Какой срам! Уже ест прямо с коленок», «И взяла оголилась», «Еще зима, говорит», «Да, удивляет всегда», — стали писать подписчики.