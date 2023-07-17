«Какой срам! Уже ест прямо с коленок»: Ольга Бузова задрала юбку, обнажив свои «сочные» прелести на глазах людей

На этот раз Ольга предстала в откровенном наряде. Она гримировалась прям посреди саванны. Артистка в лифчике и юбке сидела на стуле и обедала. Тарелку она поместила на коленки. При этом телеведущая задрала юбку, оголив свои пополневшие формы. Бузова без стеснения блеснула своими прелестями на глазах людей.

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