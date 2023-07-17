Валя Карнавал в тугом корсете обнажила свои пышные полушария груди, сдавив «близняшек»: люди затрепетали от такого вида

Валя Карнавал уже много лет строит карьеру. Она прославилась в юном возрасте благодаря своему блогу. Теперь Валя также выступает с песнями. Она часто носит смелые наряды. После расставания с Сашей стоуном артистка похудела. Она недавно отдохнула на Мальдивах, где загорала и красовалась в купальнике. Но на днях звезда вернулась в Москву.
На этот раз Валя предстала на VK Fest. Если в первый день она щеголяла в силуэтном платье, то 16 июля певица выступила в белоснежном наряде с кружевом. Она надела мини-юбку, подчеркнув свои стройные ноги. Артистка также блеснула пышными полушариями груди в тугом корсете. Карнавал продемонстрировала свою «ложбинку греха».
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
Поклонники отметили, что лук звезды напоминал наряд невесты. Многие осыпали ее комплиментами. «Какое декольте», «Наряд невесты мы увидели», «Стоун где-то рыдает», «Ну так хорошо, что нет слов», «Такая сочная вся», «Ангельский вид», «Просто прелесть», «Ого, вот это наряд», «Как идут корсеты», «Загорелая грудь, как шоколад», — стали писать в Сети.