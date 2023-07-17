Валя Карнавал в тугом корсете обнажила свои пышные полушария груди, сдавив «близняшек»: люди затрепетали от такого вида

На этот раз Валя предстала на VK Fest. Если в первый день она щеголяла в силуэтном платье, то 16 июля певица выступила в белоснежном наряде с кружевом. Она надела мини-юбку, подчеркнув свои стройные ноги. Артистка также блеснула пышными полушариями груди в тугом корсете. Карнавал продемонстрировала свою «ложбинку греха».

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