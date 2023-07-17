Кудрявцева засняла, как четырехлетняя дочка плавает в море без надувного круга: раскинула руки, как звезда

Еще недавно Мария плавала только с нарукавниками или надувным кругом. Но теперь малышка научилась плавать. Лера засняла, как она плескается в море. Девочка была в розовом купальнике. Она сначала плавала на спине, раскинув руки, как звезда. Потом дочка телеведущей нырнула в воду. Она восхитила свою маму способностями.

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