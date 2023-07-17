Кудрявцева засняла, как четырехлетняя дочка плавает в море без надувного круга: раскинула руки, как звезда

Лера Кудрявцева уже давно стала известной персоной. Она уже много лет работает на телевидении. Блондинка в 52 года не перестает следить за фигурой. Она часто носит яркие наряды. Порой подражает маме четырехлетняя дочка Мария. Недавно артистка уехала отдыхать в Болгарию. Она то красуется в купальнике, то мажется грязью. На этот раз звезда засняла наследницу.
Еще недавно Мария плавала только с нарукавниками или надувным кругом. Но теперь малышка научилась плавать. Лера засняла, как она плескается в море. Девочка была в розовом купальнике. Она сначала плавала на спине, раскинув руки, как звезда. Потом дочка телеведущей нырнула в воду. Она восхитила свою маму способностями.
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Поклонники восхитились тем, как выглядит Мария. Многие заметили, что она подросла. «Просто русалочка», «Какая на чудесная», «Ого, прям копия Леры», «Шикарно плавает», «Талантливый ребенок растет», «Просто прелесть», «Ой, Машка плавает! Золотая рыбка», — стали писать в Сети.