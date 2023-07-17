Ольга Бузова в трусиках оголила свои аппетитные «булочки»: выпятила округлости фигуры на камеру

Ольга Бузова уже много лет выступает на сцене. Она стала популярной персоной. Порой телеведущая оказывается в конфузных ситуациях. Примечательно, что она добавилась много, но так и не нашла свою любовь. Она то и дело красуется в смелых нарядах. Звезда старается привлекать мужское внимание. На этот раз она проводит время в Африке.
На этот раз после съемок Ольга собрала чемоданы. Она приготовилась к переезду. Телеведущая решила снять пикантные кадры. Она позировала в трусиках у зеркала. Артистка выпятила свою пятую точку. Она присела на чемодан, оголив прелести. Бузова покрасовалась без макияжа. Она показала мощные бедра во всей красе.
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Ольга Бузова. Фото: соцсети звезды
Поклонники были удивлены. Многих Ольга ошарашила своим видом. «Уже просто в белье щеголяет», «Это наряд для переезда?», «Какая красивая», «Ой, какой орех», «Прям кроме булочек нечем хвастаться», «Ну и зачем такие фото?», «Что-то ужасное», «Так мужика не зацепить», «Одежда закончилась?» — стали писать в Сети.