Ольга Бузова в трусиках оголила свои аппетитные «булочки»: выпятила округлости фигуры на камеру

На этот раз после съемок Ольга собрала чемоданы. Она приготовилась к переезду. Телеведущая решила снять пикантные кадры. Она позировала в трусиках у зеркала. Артистка выпятила свою пятую точку. Она присела на чемодан, оголив прелести. Бузова покрасовалась без макияжа. Она показала мощные бедра во всей красе.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».