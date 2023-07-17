Клава Кока в прозрачной юбке блеснула своими прелестями на глазах толпы: бесстыдно обнажила мясистые бедра

Клава Кока уже давно стала известной персоной. Певица выпустила множество хитов. Она предпочитает появляться на публике в ярких образах. В свои 26 лет блондинка мечтает о свадьбе и детях. Она часто оказывается в центре мужского внимания. Звезда подчеркивает достоинства своей фигуры. На этот раз она эффектно появилась на VK Fest.
На публике Клава щегольнула в платье розового цвета. Топик подчеркнул ее грудь, а прозрачная юбка обрамляла ее формы. Певица в смелом наряде блеснула упругими бедрами. Трусики впились в ее мякоть. Блондинка не только спела, но и станцевала, продемонстрировав свою фигуру во всей красе. Кока устроила парный танец, козырнув своей пятой точкой.
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Поклонники были сражены тем, как выглядит Клава. Многие осыпали ее комплиментами.
«А одежды уже почти нет», «Русалочка наша!», «Ты была королевой», «Трусы показала всем», «Ох, что за рубка», «Какие бедра», «Получилось откровенно», «Фигуру решила показать всем», — стали писать подписчики.