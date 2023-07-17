«Морская прогулка на Адриатике»: Орбакайте в купальнике с откровенным декольте понежилась на яхте с Земцовым

Кристина Орбакайте уже много лет выступает на сцене. Она стала одной из самых известных персон в стране. Артистка продолжает давать концерты и сниматься в кино. Но этим летом она устроила длительный отпуск. Дочка Аллы Пугачевой проводит время в Европе. На днях она снова приехала в Италию с мужем Михаилом Земцовым. Звезда делится красочными кадрами с отдыха.
На этот раз Кристина решила покупаться в море. Она покаталась на яхте, где предстала в купальнике с откровенным декольте. Певица подчеркнула свои стройные формы. Она козырнула своими прелестями. Артистка понежилась на палубе с Земцовым, который оголил свой пресс. Супруги также поплескались в море.
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«Морская прогулка на Адриатике. Именно здесь снимал свои фильмы Федерико Феллини, короче — La Dolce Vita», — написала звезда.
Поклонники были восхищены тем, как Кристина выглядит в 52 года. Многие осыпали ее комплиментами. «Какие классные», «Вот это фигура», «Муж в шикарной форме», «Чувствуется этот горячий воздух и свежести бриз», — стали писать в Сети.
Кристина Орбакайте и Михаил Земцов. Фото: соцсети звезды