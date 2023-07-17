«Морская прогулка на Адриатике»: Орбакайте в купальнике с откровенным декольте понежилась на яхте с Земцовым

На этот раз Кристина решила покупаться в море. Она покаталась на яхте, где предстала в купальнике с откровенным декольте. Певица подчеркнула свои стройные формы. Она козырнула своими прелестями. Артистка понежилась на палубе с Земцовым, который оголил свой пресс. Супруги также поплескались в море.

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