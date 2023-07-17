Грузная дама: располневшая Рита Агибалова из «Дома-2» в ярко-розовом купальнике плюхнулась на песок с качелей

Бывшая участница «Дома-2» Рита Агибалова много времени посвящает тому, чтобы поддерживать себя в хорошей форме. Рита никогда не скрывала, что склонна к полноте, и стройность дается ей усилием воли.

В эти дни вместе с мужем, сыном и дочкой Рита Агибалова отдыхает в роскошном отеле в Турции. Целыми днями Рита проводит время на пляже, в аквапарке, делая перерывы на вкусную еду в ресторанах при отеле.

Поклонники уже успели заметить, что Рита Агибалова с возрастом превращается в грузную дамочку. И она это подтвердила, поделившись видео в микроблоге.

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