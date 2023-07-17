«Живу там, где работаю»: Елена Исинбаева после паузы в полтора года вышла на связь в соцсетях

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Напомним, не так давно появилась информация, что Елена Исинбаева покинула Россию некоторое время назад и сейчас живет на Тенерифе - острове в Атлантическом океане, который входит в состав Испании.

Обращение Елены Исинбаевой стало реакцией на эти сообщения. Примечательно, что в одной из соцсетей Елена Исинбаева написала заявление на русском языке, в другой - на испанском. Поклонники выразили по этому поводу недоумение.

Достоверно известно, что у Елены Исинбаевой есть недвижимость в Монако. В этой стране появились на свет дочка и сын Исинбаевой.