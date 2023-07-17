«Живу там, где работаю»: Елена Исинбаева после паузы в полтора года вышла на связь в соцсетях

Именитая спортсменка, олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом Елена Исинбаева сделала заявление в микроблоге.
Елена Исинбаева вышла на связь в социальных сетях после паузы в почти полтора года. В своем заявлении спортсменка перечислила свои заслуги и перед страной, давая понять, что имеет право жить так, как захочет.
«Я человек мира, всегда была и ею останусь! Живу там, где работаю, ем то, что люблю, общаюсь с теми, кого ценю и уважаю. Я всегда верила и буду верить в лучшие стороны каждого человека, даже тех людей, которые «готовы бросить камень в меня сегодня» лишь потому, что кто-то что-то где-то сказал, написал или распространил фото 10-летней давности, не имеющие никакой связи с настоящей реальностью. Запомните: зависть - разрушающее чувство. Проверяйте информацию, анализируйте ее, не давайте себя обмануть и сбить с пути достижения собственных целей. Цените себя и свое время, не тратьте его понапрасну…У вас ещё есть шанс, чего-то достичь в этой жизни. Всем добра!» - написала Елена Исинбаева.
Хотите быть в курсе всех событий из жизни звезд? Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».
Напомним, не так давно появилась информация, что Елена Исинбаева покинула Россию некоторое время назад и сейчас живет на Тенерифе - острове в Атлантическом океане, который входит в состав Испании.
Обращение Елены Исинбаевой стало реакцией на эти сообщения. Примечательно, что в одной из соцсетей Елена Исинбаева написала заявление на русском языке, в другой - на испанском. Поклонники выразили по этому поводу недоумение.
Достоверно известно, что у Елены Исинбаевой есть недвижимость в Монако. В этой стране появились на свет дочка и сын Исинбаевой.