«Горячая фаза прекратилась, потому что она далеко»: Буйнов сделал заявление о нынешних отношениях с уехавшей в Израиль Пугачевой

Известный музыкант Александр Буйнов искренне не понимает, почему поклонники считают, что он перестал общаться со своей давней подругой, певицей Аллой Пугачевой.

Александр Буйнов заявил, что они не перестали быть друзьями и после того, как Алла Пугачева предпочла покинуть Россию и поселиться в Израиле.