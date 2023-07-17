«Горячая фаза прекратилась, потому что она далеко»: Буйнов сделал заявление о нынешних отношениях с уехавшей в Израиль Пугачевой

Известный музыкант Александр Буйнов искренне не понимает, почему поклонники считают, что он перестал общаться со своей давней подругой, певицей Аллой Пугачевой.
Александр Буйнов заявил, что они не перестали быть друзьями и после того, как Алла Пугачева предпочла покинуть Россию и поселиться в Израиле.
«Мы общаемся, поздравляем друг друга с праздниками. Мы не спорим, потому что нельзя убить дружбу, которой несколько десятков лет. Не прекратилась наша дружба с Пугачевой. Может, прекратилась горячая фаза, так скажем. Просто потому, что она далеко. Мы общаемся по переписке. В основном ее фанаты пишут, мол, Буйнов — предатель, такой-сякой. А в чем предатель? Когда Алла приехала на похороны Вали Юдашкина, писали, мол, никто с ней не поздоровался», - поделился Александр Буйнов.
Алла Пугачева на похоронах Валентина Юдашкина. Фото: Global Look Press
Александр Буйнов рассказал, что во время прощания с Валентином Юдашкиным он подходил к Алле Пугачевой, и они перекинулись несколькими фразами.
«Когда пошли на проводы, я подошел к Алле и сказал: «Привет, сестра. Как дела?». Она ответила: «Здорово, брат». Вот это было реально. Слово в слово. Перекинулись еще парой фраз и все», - рассказал Александр Буйнов.
По материалам Youtube-шоу «Эмпатия Манучи».